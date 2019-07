Magazine Patrick Maia fará especial de comédia em Aparecida de Goiânia

O comediante Patrick Maia (foto) promete risadas nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, no Paris Barber Pub, em Aparecida de Goiânia. A noite de stand-up comedy contará com a participação do grupo goiano Dá Rata Não e a banda Falcões do Deserto. Com mais de 200 mil inscritos em seu canal no YouTube e cerca 1,5 milhões de visualizações em seu vídeo Piadas Crentes, ...