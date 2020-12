Magazine Patricia Clarkson completa 61 anos de idade nesta terça-feira (29)

Ela começou a carreira no clássico Os Intocáveis, de 1987, como a mulher do federal Eliot Ness. Recebeu o Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante pela série Objetos Cortantes, da HBO, e também brilhou na aclamada série House of Cards. Em 2004, foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por sua atuação em Do Jeito que Ela É. Trata-se de Patricia Clarkso...