Magazine Patricia Arquette completa 53 anos de idade nesta quinta-feira (8) A atriz também tem carreira na televisão, com destaque para as séries Medium e CSI: Cyber

Patricia Arquette, que chega aos 53 anos de idade nesta quinta-feira, começou sua carreira no cinema em 1986, como coprotagonista do terror A Hora do Pesadelo 3. Era só o início de uma carreira vitoriosa, que inclui o Oscar de melhor atriz coadjuvante, o Bafta, o Critics’ Choice Movie Awards e o Globo de Ouro por sua atuação em Boyhood – da Infância à Juventude. E...