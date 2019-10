Magazine Patricia Abravanel diz que marido tem de perdoar traição se houver arrependimento O nome de Patricia Abravanel figurou nos trending topics do Twitter nesta segunda-feira, 14, devido a algumas declarações que ela fez no dia anterior sobre traição

O nome de Patricia Abravanel figurou nos trending topics do Twitter nesta segunda-feira, 14, devido a algumas declarações que ela fez no dia anterior sobre traição no Programa Silvio Santos. Durante o Jogo dos Pontinhos, a apresentadora disse que o marido tem de perdoar a mulher caso ela dê uma "escorregadinha" e se arrependa. A discussão sobre o tema começou qua...