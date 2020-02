Valentina Herszage, que brilhou em Hebe, será uma das protagonistas de A Morte Pode Esperar, novela das 19 horas de Mauro Wilson. Sua personagem, Flávia, é vocalista de uma banda e aplica vários golpes. Como na série do Globoplay, a atriz aparecerá cantando em cena. No início da história, ela sofrerá um acidente de avião.

Parceria

No ar em Éramos Seis, Eduardo Sterblitch trabalha com a mulher, a atriz Louise D’Tuani, na adaptação da peça americana Brilliant Traces, escrita por Cindy Lou Johnson. A versão brasileira será estrelada pela própria Louise e por Leonardo Brício. Rodrigo Pandolfo e Pablo Sanábio vão dirigir.

Mesma novela, outro papel

Marcos Caruso vai entrar em Éramos Seis. Ele fará uma participação na novela de Angela Chaves como o prefeito de Itapetininga. Na versão de 1994, do SBT, o ator interpretou Virgulino.

Em alta

Bianca, Felipe, Marcela, Lucas e Hadson foram os participantes do Big Brother Brasil 20 mais buscados nos últimos 14 dias segundo estudo do Google feito com exclusividade para a coluna. Desde a estreia, o interesse dos telespectadores pelo programa cresceu 226%.

Estreia

Gisele Frade, conhecida pelos papéis em Chiquititas e Malhação, fará sua primeira protagonista no cinema, em O Vazio do Domingo à Tarde, de Gustavo Falcão. No longa, ela formará par romântico com Erom Cordeiro.

“Sem” lugar nobre na grade

Depois de diminuir a duração do Sem Censura para uma hora, a direção da TV Brasil vai transferir o programa para as 14 horas a partir de março. Pena: a atração, uma tradição da emissora, faz 35 anos em julho. É muito querida pelo público.

Silvio Santos vem aí

José Rubens Chachá fará a série sobre a vida de Silvio Santos. A produção vai ao ar na Fox.



10 - Para Milton e o Clube da Esquina, série exibida pelo Canal Brasil. É aquela mistura de histórias saborosas, ótimos convidados e imagens de arquivo incríveis. Tudo embalado por música da melhor qualidade.

0 - Para a promoção constante de Cristiane e Renato Cardoso em Amor sem Igual, da Record. Os apresentadores de A Escola do Amor aparecem na novela e um livro deles, também. É surreal.