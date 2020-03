Sobre essa reta final da novela “Éramos Seis”

De todas as novelas da Globo no ar, Éramos Seis foi a menos afetada pelas restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Com as gravações já na reta final, houve apenas ajustes, como a limitação da participação de figurantes nas cenas do casamento de Lola e Afonso (na foto acima).

A história de Angela Chaves com direção artística de Carlos Araújo vai terminando redonda e com mais musculatura do que no início. As razões para esse caldo final encorpado se devem a um traço da própria natureza da história. É uma crônica de costumes que vai ganhando força sem grandes acontecimentos.

O suspense ficou por conta do desfecho desse par central, composto por atores maduros e adorados pelo público. Isso reforça a impressão de que a novela provoca no telespectador uma certa “sensação de conforto” equivalente a um lanche com bolo caseiro e café fresco que seria servido na cozinha por Lola para os filhos.

Certos conflitos poderiam ficar datados. É o caso do que se passou com Clotilde (Simone Spoladore) e Almeida (Ricardo Pereira), que enfrentam o preconceito dos tempos do desquite. Mas isso não aconteceu porque a novela abraçou seus temas dando a todos eles um caráter universal.

Nesses capítulos recentes, vimos crescer ainda mais o núcleo cômico. Olga (Maria Eduarda de Carvalho) e Zeca (Eduardo Sterblitch) encantaram com a dimensão humana daquela família numerosa do interior.

E, antes que falte espaço, é preciso dizer: a novela é tão generosa que deu lugar para o público conhecer as vozes de Sterblitch (No Rancho Fundo, dia desses, foi lindo) e Virgínia Rosa.

Até o fim de março

Autor de Salve-se Quem Puder, Daniel Ortiz criou adendos ao capítulo 54. Tudo para estabelecer um gancho e terminar aquilo que, nos bastidores, está sendo chamado de “temporada”. A novela ficará no ar até o dia 28 de março.

...Com humor

Falando em Salve-se Quem Puder, a Globo fez o grupo de estudos da novela semana passada. E ele revelou que a comédia da trama é o que mais agrada ao público.

Cuidados

Fausto Silva deve gravar hoje as cabeças do próximo Domingão, chamando para os “melhores momentos”. O compilado vai reunir edições antigas de vários quadros. Uma equipe reduzida trabalha na edição. E houve alívio nos bastidores depois que o teste de Covid-19 de uma das bailarinas deu negativo.

Interesse

O documentário Marielle teve o terceiro melhor fim de semana de estreia de série do Globoplay, com 298 mil horas de consumo. Ficou atrás só de Arcanjo Renegado (344 mil) e Manifest (330 mil).

Razões de saúde

O Conversa com Bial seria gravado sem plateia, mas agora foi suspenso por causa da Covid-19. A faixa será ser ocupada com a série Perception.

NOTA 10: Para a estreia da segunda temporada de My Brilliant Friend, no canal por assinatura HBO. A série é uma pequena obra-prima, merece ser vista com a mesma atenção que se dedica à literatura de Elena Ferrante.

NOTA 0: Para a TV Max, que está vivendo no passado. Ontem, Giselle Prattes falava sobre como se preparar para o carnaval. Deu o nome de sua dermatologista e de uma médica ortomolecular. Quanto riso, quanta alegria, né?