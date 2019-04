Prazeres

Simone Spoladore estrelará o filme O Livro dos Prazeres, adaptação de Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector. Ela será uma professora e fará par com o ator argentino Javier Drolas. Maeve Jinkings também estará no elenco, no papel da melhor amiga da…