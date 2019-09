O otimista

Sergio Guizé vai reviver o Candinho de Êta Mundo Bom!, novela que sucederá a Por Amor no Vale a Pena Ver de Novo, em outubro. O ator gravou ontem as chamadas do relançamento. Nas cenas, ele aparecerá com o burro Policarpo, relembrando toda a história. Guizé, aliás, ficou emocionado ao rever o animal. Marcelo Zambelli, um dos…