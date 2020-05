Séries na quarentena: apresentador de rádio em crise de meia-idade

Buenos Aires surge como uma cidade vibrante e de ruas lotadas nas primeiras cenas de Casi Feliz, a série argentina que acaba de chegar à Netflix. A produção é anterior à pandemia – como quase tudo no mundo da teledramaturgia, aliás –, mas nem tanto.

Sua trama se desenrola nos dias de hoje e seu protagonista vive dramas contemporâneos. Sebastián é um apresentador de rádio e humorista famoso, quarentão, separado e pai de dois filhos. O papel é desempenhado com brilho por Sebastián Wainraich, que também assina os roteiros com Alejandro De Grazia e Hernán Guerschuny.

Copo cheio ou copo vazio? Eis a questão central aqui. A comédia é leve, mas se vale de questões existenciais. Tem ainda uma certa melancolia de fundo que garante uma providencial densidade ao resultado final.

Sébi, como todos chamam o personagem, acha que seu programa, La Mitad del Dia, caiu na fórmula esquemática. Quando se queixa disso com o produtor fiel, Sombrilla (Santiago Korovsky), ouve que terá a chance única de entrevistar Paul McCartney. Ele se enche de euforia com a notícia.

Assim segue também, entre altos e baixos, sua vida amorosa. Ele ainda gosta da ex-mulher, mas não engata uma relação com ela. Tenta seduzir a recepcionista de um cartório que o trata como celebridade, mas descobre que ela o enxerga como um velho. É torcedor de futebol fanático e seu time, no entanto, atravessa uma fase difícil. Faz análise há anos com o mesmo terapeuta, que morre durante uma cirurgia. A série diverte e merece toda a sua atenção.

Cubana

Série da Netflix, Quatro Estações em Havana ganhará uma segunda temporada. De novo, é uma história original de Leonardo Padura com a mulher, Lucia Lopez. O ator Jorge Perugorría faz o papel principal.



Mercado virtual

A Dona do Pedaço e Órfãos da Terra estão no catálogo da Globo no Virtual Screenings, evento criado depois do cancelamento do LA Screenings. <FI10>A Vida da Gente e Tempo de Amar e as séries Onde Está Meu Coração, Aruanas, Ilha de Ferro e Sob Pressão, também.



Disparada

Há duas semanas no ar no Vale a Pena Ver de Novo da Rede Globo, Êta Mundo Bom! acumula 20,5 pontos de audiência em São Paulo. <FI10>Avenida Brasil teve 18 no mesmo período. A média da novela de Walcyr Carrasco supera ainda os índices acumulados por Malhação: Viva a Diferença</FI> e Novo Mundo, 20 e 19 pontos, respectivamente.



Mágica

Gabriel Louchard conversa com o Multishow sobre uma terceira temporada do Truque de Humor.



Conexão-casa

O Canal Like está sendo feito de casa. Hugo Bonemer apareceu ontem sugerindo programação para a quarentena.

NOTA 10: Para o Globo News Debate, formato que o canal lançou. O mais recente, com Luiz Henrique Mandetta, Humberto Costa e Osmar Terra pegou fogo e foi excelente, assim como os anteriores.

NOTA 0: Para o Aqui na Band, que, ontem, promoveu o debate “Quem mandou matar Jair Bolsonaro?”. Foi um show de teorias da conspiração sem conexão com a investigação da Polícia Federal. Surreal a Band se prestar a um papelão desses.