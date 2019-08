”Por Amor” segue mexendo com o público

Com a briga de Branca (Susana Vieira) e Isabel (Cassia Kis) em Por Amor, no capítulo exibido terça-feira, as redes sociais ficaram de joelhos: choveram elogios para a novela, para Manoel Carlos e para as atrizes. O nome da trama chegou ao topo…