No ar em Bom Sucesso, Rafael Infante vai estrear como apresentador

Reencontro

As atrizes Patricya Travassos, Thati Lopes e Flávia Garrafa e a autora Renata Jhin, que trabalharam com Pedro Vasconcelos em Espelho da Vida, vão repetir a parceria em Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, série do GNT idealizada por ele. Elas escrevem os roteiros junto…