Sem ele

Ator, diretor e dramaturgo brilhante, Miguel Falabella vai deixar a Globo em setembro, quando terminará seu contrato. Foram quase 40 anos na emissora. Nesse tempo, ele viveu personagens inesquecíveis, como o Caco Antibes de Sai de Baixo, e criou séries e novelas marcantes. O fim do vínculo não significa que Falabella não possa voltar a fazer projetos por obra certa.

O retorno

A Record planeja a retomada das gravações de suas novelas. A tendência é seguir o previsto na Globo e também voltar na segunda metade de julho, mas tudo dependerá da curva da pandemia no Rio. No caso de Gênesis, a direção quer reduzir o alto número de figurantes e recorrer à computação gráfica para multiplicá-los em cena.

...E mais

Como medida de segurança, a emissora também pretende realizar testes de Covid-19 em todos os envolvidos nas sequências.

Efeitos do coronavírus

A equipe da novela das 19 horas A Morte Pode Esperar trabalha com um plano B caso não seja possível gravar cenas em Roma, onde o jogador de futebol vivido por Vladimir Brichta terá feito carreira. A direção pensa em adaptá-las para locações no Brasil e usar efeitos especiais.

Quem é quem?

Novela da Record, Jesus vem tendo altas audiências na argentina Telefe. E chamou a atenção do jornal La Nación, que aponta, porém, um detalhe na exibição: a ausência de créditos. “O espectador não sabe quem é quem na ambiciosa produção. Para o público, eles são María, José, Judas, Juana, Caifás e assim sucessivamente”, diz o texto.

De volta

Rafael Infante assinou contrato de um ano com o Porta dos Fundos. O ator, que está de volta ao elenco depois de se afastar em 2016, tem feito sucesso com o personagem Carlinhos Avelar.

NOTA 10: Para o Canal Brasil, pela mostra Vidas Negras Importam. O canal por assinatura apresentou, entre outras produções, Eu Não Sou Seu Negro, documentário baseado em histórias do escritor James Baldwin. Bacana.

NOTA 0: Para o Triturando, do SBT, que vem inspirando uma nota zero atrás da outra. Esta é pela enquete: “O que você prefere? Morrer esfaqueado, com tiro ou envenenado?. Além de tudo, esse pessoal é desalmado, né?