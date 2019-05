“GoT” termina com mensagem política

Patricia Kogut

Game of Thrones chegou ao fim num redemoinho de debates nas redes sociais. Os roteiristas foram acusados de apressar a ação nos dois episódios finais e de corromper certos personagens para justificar seus desfechos. Isso aconteceu com Daenerys (Emilia Clarke), que atravessou temporadas como a adorável e sexy mãe dos dragões e terminou tirana e com um parafuso a…