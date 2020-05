Mudanças

A Globo vai mexer na grade da manhã a partir do dia 25 de maio. O Combate ao Coronavírus, apresentado por Márcio Gomes, sairá do ar depois de 49 edições. Com isso, o Encontro com Fátima Bernardes ganhará mais tempo. A atração entrará logo após o Bom dia Brasil, às 10…