Cauã Reymond vai viver gêmeos em novela escrita por Licia Manzo

Idênticos

Cauã Reymond vai viver gêmeos na novela que Licia Manzo escreve para a faixa das 21 horas da Globo. Será o segundo papel duplo do ator na TV. Na série Dois Irmãos, ele viveu Omar e Yaqub. As gravações da trama, com direção de Maurício Farias, deverão começar em…