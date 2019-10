Vários tempos

Bruno Mazzeo fará Fim, série da Globo baseada na obra de Fernanda Torres. Ele interpretará um personagem cômico que atravessará três épocas. Por isso, o ator passará por um processo de caracterização. Bruno repetirá a parceria com Fernanda: ela protagoniza Filhos da Pátria, de autoria dele. As gravações começarão no primeiro semestre.

Canetinha

Choque de Cultura Show, programa que vai ao ar nas tardes de domingo na Globo, foi reclassificado de não recomendado para menores de 10 anos para 12. A razão alegada pelo Ministério da Justiça: “Drogas lícitas e conteúdo sexual”. O MJ recomendou ainda a exibição a partir das 20 horas.

Às 21h

Reginaldo Faria estará na novela de Licia Manzo no papel de um dono de uma rede de supermercados que se envolverá com a personagem de Fernanda de Freitas. O romance será criticado pela família dele.

Placas tectônicas

A equipe de Salve-se Quem Puder grava, há três semanas, cenas de um terremoto que vai acontecer logo no início da novela. As sequências, ambientadas no México, contam com dublês e um grande investimento em tecnologia e efeitos especiais.

Natal

Zezé Motta participará do especial da Globo Quando Você Acredita, Existe. Ela viverá a mulher de Milton Gonçalves.

Gêmeas

Michelle Batista fará Amor sem Igual, próxima novela de Cristianne Fridman na Record. Já sua irmã, Giselle, estará na segunda temporada da série Homens, de Fabio Porchat, no Comedy Central.

Noticiário

Nem novelas, nem A Fazenda. Foi o Domingo Espetacular que liderou o ranking das atrações mais vistas da Record no PNT (nacional) entre 23 e 29 de setembro, pela segunda semana consecutiva. Em seguida, aparecem Bela, a Feia, Topíssima, A Fazenda e Hora do Faro.

NOTA 10 - Para o time do Cozinheiros em Ação, do canal por assinatura GNT. O apresentador Thiago Castanho é incrível. E os jurados – João Diamante, Rusty Marcellini e Carmem Virgínia – idem ibidem. É muito carisma naquela cozinha, Brasil.

NOTA 0 - Para o SBT Esporte Rio. Os apresentadores falam todos ao mesmo tempo, brincam com uma bola, fazem imitações e até praticam bullying. Estão aptos para a hora do recreio da 5ª série, né?