Apresentador denunciado por racismo vai continuar no ar

Denunciado quinta-feira pelo Ministério Público do Rio por crime de injúria por ofensas racistas contra a cantora Ludmilla durante um programa ao vivo na Record, o apresentador Marcão do Povo seguirá no ar no SBT, onde hoje comanda o Primeiro Impacto. A emissora diz que “não comenta atitudes de seus colaboradores enquanto estiveram em outro canal”. Em tempo: na nova casa,…