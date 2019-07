Ana Beatriz Nogueira repetirá parceria com Licia Manzo

Reencontros

Ana Beatriz Nogueira, que brilhou em A Vida da Gente, de Licia Manzo, repetirá a parceria com a autora na novela que ela escreve para a faixa das 21 horas. A atriz será a mãe de Cauã Reymond. Ana também voltará a trabalhar com Maurício Farias, que a dirigiu em As Noivas…