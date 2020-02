Amor de Mãe: Taís Araujo e Alejandro Claveaux gravam cena em que Tales será desmascarado

O BBB 20 tem audiência crescente no PNT (números nacionais). O programa, que não apareceu entre as dez atrações mais vistas da Globo na semana de estreia, surgiu em décimo de 27 de janeiro a 2 de fevereiro e agora está na oitava posição (de 3 a 9 de fevereiro). “Dommage”

Fabio Assunção fará, série baseada no livro homônimo de Fernanda Torres. O ator formará par com Marjorie Estiano. Eles viverão Ciro e Ruth. O personagem, mulherengo, se apaixona por Ruth e eles se casam. Depois, a relação se desgasta.

A vez de Kate em “This Is Us”

A Fox exibiu o último episódio da trilogia dedicada a cada um dos irmãos de This Is Us. Uma curiosidade: ele foi dirigido por Justin Hartley, que interpreta o Justin. Daqui para a frente tem spoiler.

Rebecca (Mandy Moore) foi diagnosticada com um “comprometimento cognitivo leve”, mas quem está distraída é Kate (Chrissy Metz). Como seus irmãos, ela não atravessa uma boa fase. Seu casamento entrou em crise desde que o bebê nasceu.

Toby (Chris Sullivan) já não se comporta como o marido companheirão. Ao contrário, evita a responsabilidade pai, nunca está em casa e andou à beira da infidelidade. Como se não bastasse tudo isso, numa discussão, ele foi cruel: admitiu que não consegue encarar a deficiência do filho deles. Pobre Kate.

Na narrativa que se desenrola no passado, ela é a última criança a aparecer na sala com insônia. Jack (Milo Ventimiglia) já consolou seus dois

irmãos, mas, com paciência infinita, acompanha a garotinha até a cama. Habilidoso e sensível, faz com que ela conte uma história para ele.

É curioso porque a essa altura, na quarta temporada, o espectador não imaginava que soubesse tão pouco sobre a personagem. Esse é quase um episódio de apresentação de algumas de suas facetas. Se a Randall (Sterling K. Brown) coube o papel do certinho, Kate ficou com a tarefa de se apagar. A baixa de autoestima por causa do excesso de peso colaborou para que ela se anulasse em todas as relações amorosas.

É difícil apontar o melhor capítulo da trilogia, mas esse é, com certeza, o mais delicado.

Para a atual edição de Casa Brasileira, série do canal por assinatura GNT dirigida por Alberto Renault. O programa foi gravado no Brasil todo, é bonito, informativo e emocionante. O de ontem foi lindo também.

Para o bebê gigante de Clotilde em Éramos Seis. Logo depois do parto, ele já parecia ter meses. A novela é linda, o elenco, maravilhoso, etc e tal. Por isso mesmo, aquilo destoou do cuidado geral reinante.