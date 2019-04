Algumas observações sobre a novela das 18 horas

Órfãos da Terra – de Thelma Guedes e Duca Rachid – começou muito bem. Até a vinheta de abertura, com os Tribalistas cantando e as imagens de refugiados da vida real, emociona (obra de Alexandre Romano e sua equipe). Muitos leitores estão escrevendo para cá definindo a história como “digna da faixa das 21 horas”. Com razão: a produção é de alta qualidade.