A virada de Maria da Paz em “A Dona do Pedaço”

Ninguém pode acusar A Dona do Pedaço de reservas na hora de praticar o melodrama rasgado. Não vai aí uma crítica com intenções demeritórias, ao contrário. A cena exibida no capítulo de segunda-feira, em que Maria da Paz (Juliana Paes)…