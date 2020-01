A ligação antiga do brasileiro com a televisão

O Globoplay está crescendo. O serviço de streaming contabilizou 396 milhões de horas de consumo em 2019. O recorde aconteceu em novembro (e coincidiu com a reta final de A Dona do Pedaço, sucesso na TV aberta). A novela, sozinha, foi responsável por 43 milhões de horas de consumo. Além dela, The Good Doctor (19 milhões) e BBB…