A estreia de “A Dona do Pedaço”

A fotografia e as locações deslumbrantes de A Dona do Pedaço se apresentaram antes mesmo de a história começar, segunda-feira, na Globo. A primeira cena da novela impressionou com uma paisagem emoldurada pela janela, convidando o público a embarcar na trama escrita por Walcyr Carrasco com direção…