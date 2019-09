Magazine Patocan faz show em noite de discotecagem com o DJ Dudão Melo

O Grupo Patocan (foto) se apresenta nesta quinta-feira, às 20 horas, no Sister Rosetta Pub. A noite tem ainda discotecagem do DJ Dudão Melo. O show instrumental do Patocan geralmente une ritmos brasileiros com tempero da música do Oriente Médio, da África e, claro, a improvisação e harmonias do jazz, característica do grupo. O couvert artístico custa R$ 10. Além de S...