Magazine Pastor R.R. Soares recebe alta após internação para tratar Covid Cunhado do bispo Edir Macedo divulgou informação pelas redes sociais

O fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus e pastor Romildo Ribeiro Soares, conhecido como R.R Soares, 73 anos, recebeu alta após internação por covid-19. Ele estava no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada nesta terça-feira (8) no perfil do Instagram do cunhado do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Univer...