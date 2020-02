Quem nunca se pegou dançando Bom xibom, xibom, bombom no Carnaval? Faz 20 anos que a música bomba entre os foliões e se depender de Carla Cristina, ex-vocalista da extinta banda “As Meninas”, o público e os pequenos goianos vão dançar e muito esse e outros hits. Isso porque, entrando no clima dos famosos bloquinhos de rua do Carnaval dos Amigos, uns dos maiores pré-carnavais do Brasil, o Passeio das Águas Shopping abre as portas para a segunda edição do “Blokinho Aê” Kids, onde a criançada tem seu espaço para aproveitar a folia, e a cantora é quem vai animar a festa. A ação, que tem o apoio da Tv Anhanguera e Rádio Executiva, acontece dia 16 de fevereiro, a partir das 15h.

Para a apresentação no Passeio das Águas Shopping, voltada para o público infantil, Carla promete transformar o espaço em um verdadeiro Carnaval de Salvador. Trazendo todo o axé da Bahia, o repertório contará com os grandes clássicos e os novos sucessos da música baiana. Além disso, a cantora também trará funk para o seu show, fazendo todo mundo dançar o melhor do batidão.

Outra atração do Blokinho Aê Kids é o cantor, Hugo Guimma. Dono de uma alegria inconfundível, o artista promete colocar todo mundo para dançar com clássicos da música brasileira, como “Proibida pra mim”, “Amor que não se mede” e “Me abraça e me beija”, na versão de axé. As tradicionais marchinhas de carnaval também não ficarão de fora, além de muita animação.

Para Rommel Sena, gerente de marketing do Passeio das Águas Shopping, a folia do momo é uma festividade cultural muito aguardada e merece ser acessível a todo tipo de público. “Aqui as crianças também curtem o carnaval. É uma festa para todas as idades e nós acolhemos muito o público infantil. Estamos felizes em poder oferecer mais uma vez esse evento aos pequenos e esperamos que todos possam apreciar esse momento que vai ser de muita alegria”, conta.

E para a garotada sentir ainda mais o clima do carnaval o shopping disponibilizará abadás. Para adquirir basta realiza R$ 100,00 em compras no empreendimento e trocar por um abadá infantil, no balcão montado em frente à Zara. As retiradas acontecem a partir do dia 07 de fevereiro, sexta-feira e vão até o domingo, dia 16, às 12h, dentro do horário de funcionamento do centro de compras. Os abadás são limitados a 3 crianças por CPF e a idade entre 4 e 12 anos.

Serviço

Blokinho Aê Kids

Onde: No Passeio das Águas Shopping

Quando: 16 de fevereiro

Horário: A partir das 15h