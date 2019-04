Magazine Passarinhos do Cerrado celebra 13 anos no CCUFG Apresentação do show Origens, nesta terça-feira, marca também 11 anos de primeiro show de coco

O grupo goiano de coco Passarinhos do Cerrado celebra, neste mês, 13 anos de existência e 11 anos do primeiro show do ritmo que o consagrou. Para celebrar, fará, às 20 horas, no Centro Cultural UFG (CCUFG), o show Origens, que leva o nome do segundo disco e do DVD que será lançado neste ano. A apresentação abre a temporada de música do espaço cultural universitário....