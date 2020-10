Magazine “Passamos a vida fugindo de abusadores”, diz Ana Paula Araújo Jornalista e apresentadora fala ao POPULAR sobre seu novo livro, que aborda a cultura do estupro arraigada no Brasil

“Não conheço uma mulher que não tenha passado por uma história de abuso sexual, seja mais ou menos grave”, diz a jornalista Ana Paula Araújo, apresentadora do Bom Dia Brasil, da Globo. A afirmação reflete a normalização do comportamento dos homens pela sociedade, bem como a culpabilização do comportamento das mulheres pelos crimes ocorridos e a falta de atendimento a es...