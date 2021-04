Magazine Passagens da vida Stepan Nercessian se afasta de Chacrinha em livro que reúne as suas angústias pessoais

Mais conhecido como ator, hábil no trânsito entre o cinema, a televisão e o teatro, Stepan Nercessian já esteve em outros palcos. Nascido em Cristalina, em Goiás, há 67 anos, foi vereador em dois mandatos no Rio de Janeiro, cidade adotada por ele na juventude. Atuou como presidente da Funarte, deputado federal e presidente do Sindicato dos Artistas também no Rio....