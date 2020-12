Magazine Partiu praia! está agora também na TV aberta Sexta temporada do humorístico Vai que Cola será exibida na TV Globo

As divertidas histórias dos moradores da pensão da Dona Jô (Catarina Abdalla) vão alegrar as noites da TV Globo. A partir desta segunda-feira, uma seleção de episódios da sexta temporada do Vai que Cola, humorístico exibido originalmente no canal por assinatura Multishow, vai ao ar de segunda a sexta, após o Jornal da Globo.No clima do início do verão, o público...