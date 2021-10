Quem quiser aproveitar ao vivo o show do cantor Gusttavo Lima em Goiânia, no dia 23 de outubro, precisa ter em mente que fará parte de um evento-teste. Além de estar imunizado com as duas doses da vacina contra Covid-19 e apresentar exame com resultado negativo para coronavírus, o público deverá ter disposição para passar por avaliação em um prazo de 15 dias. O pedido de monitoramento pós-evento foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino.

De acordo com Ismael, o monitoramento pós-evento ficou decido em reunião com a equipe do cantor na última quarta-feira. "A gente quer analisar se quem esteve lá foi contaminado ou propagou o vírus", explicou o secretário ao POPULAR.

Primeiro evento cultural de grande porte na capital desde o início da pandemia, o show Embaixador in Goiânia será para 15 mil pessoas. A estrutura para receber os fãs de Gusttavo Lima já começou a ser montada e chama a atenção de quem passa nas proximidades do estacionamento do Estádio Serra Dourada.

Para monitorar um público dessa proporção, ficou acertado entre a Secretaria de Estado da Saúde (SMS) e a organização do evento que o aplicativo responsável pelo cadastramento do público, que é feito no momento da compra do ingresso, envie, de forma automática, um questionário posteriormente a cada participante. De acordo com o secretário, o questionário será enviado, com intervalos, até 15 dias após o show, o que poderá ser ser feito por e-mail ou SMS.

"Nossa ideia é monitorar se teve sintomas, se não teve, se precisou de ir hospital, se não foi, se teve que internar ou não", diz Ismael.

Também está prevista uma busca ativa por amostragem. Isso será feito por meio de contato telefônico via call center. Ao final desse período, um epidemiologista contratado pelo evento fará dever remeter à secretaria um relatório detalhado com o resultado da pesquisa.

"É um risco calculado. A gente tem feito isso com muito pé no chão e responsabilidade, mas também reconhecendo que os impactos da pandemia não são apenas sanitários, de saúde. Existe várias pessoas nesse contexto de entretenimento que estão há dois anos sem trabalhar", defendeu.

Procurado pela reportagem, o departamento de marketing da BaladAPP informou que a empresa enviará dois e-mails para todos os clientes do evento cadastrados no sistema da venda de ingressos. Um e-mail será enviado com 7 dias e o outro 14 dias pós-evento com perguntas sobre sintomas. Essas questões serão formuladas por um profissional da área de saúde e, com isso, será elaborado um laudo pós-evento.

O retorno aos palcos goianos foi anunciado em grande estilo pelo cantor, no último dia 5, pelas redes sociais: "Minha volta mais esperada", disse o embaixador, que apesar de ser mineiro de Presidente Olegário morou durante anos na capital.

Liberação

De acordo com Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a principal medida levada em consideração para autorizar o show é a exigência da vacinação, comprovada através de emissão do cartão disponível no app ConectaSUS. Todos os participantes devem também apresentar comprovante de testes de Covid-19 realizados em no máximo 48 horas. Serão aceitos teste RT-PCR ou de antígeno.

Também será preciso utilizar máscaras PFF2 ou N95 em todos os ambientes de circulação. A área do show será dividida em blocos (alas A, B, C e D), com entradas independentes para garantir o distanciamento social.