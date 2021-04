Magazine Participantes de No Limite serão divididos em duas tribos, Carcará e Calango O primeiro desafio que as equipes vão encarar será a Prova de Privilégios, em que objetos que facilitam a vida do grupo poderão ser conquistados pelo time que ganhar a disputa. Entre os objetos estarão facas ou fósforos

Com estreia marcada para o dia 11 de maio, o programa No Limite (Globo) vai dividir os 16 participantes em duas tribos: Carcará e Calango, cada uma em um acampamento. O primeiro desafio que as equipes vão encarar será a Prova de Privilégios, em que objetos que facilitam a vida do grupo poderão ser conquistados pelo time que ganhar a disputa. Entre os objetos estarão f...