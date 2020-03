Magazine Participante goiano avança no The Voice Kids; veja a apresentação da batalha Victor Hugo Mendes venceu a primeira apresentação do segundo dia de Batalhas do programa pelo Time Claudia

O goianiense Victor Hugo Mendes venceu a primeira apresentação do segundo dia de Batalhas do The Voice Kids da TV Anhanguera/ Rede Globo neste domingo (1º). O trio do Time Claudia, formado também por Maria Alice Santana e Pedro Ogata, interpretou a canção "In My Blood" do cantor Shawn Mendes e o escolhido da técnica foi Victor Hugo, que seguirá representando G...