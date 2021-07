Magazine Parte do acervo foi doado

Até então localizado no bairro de Campinas, o Museu de Ornitologia de Goiânia encerrou suas atividades em 2018. Depois de ficar viúvo, José Hidasi foi morar em uma casa de repouso. Grande parte do acervo mantido durante muitos anos na casa do fundador do museu foi doado para o Memorial do Cerrado, que funciona no Campus II da PUC Goiás. A coleção do professor contava c...