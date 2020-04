Em todo domingo de Páscoa, os cavaleiros se reúnem para tomar decisões sobre as tradicionais Cavalhadas de Pirenópolis. Enquanto missas resgatam a celebração da ressurreição de Cristo, os cavaleiros discutem os dias dos ensaios e quem serão os participantes da encenação das históricas batalhas medievais entre mouros e cristãos. Em 2020, a reunião não ocorreu.

A tradição das Cavalhadas mobiliza a cidade desde 1820 e integra a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis. A decisão de não realizar a reunião dos cavaleiros foi reflexo de uma decisão muito maior: a festa não ocorrerá em 2020. “É uma tristeza imensa para todos os pirenopolinos”, diz Adail Cardoso, rei cristão das Cavalhadas. “A Festa do Divino é o momento principal do ano da cidade e todo mundo lamenta muito aqui”. Segundo ele, após conversas com o padre da Paróquia Nossa Senhora do Rosário e com integrantes da encenação, a conclusão foi de que as celebrações não poderiam acontecer. Após discutir o assunto também com o prefeito da cidade, João do Léo, veio a certeza: a festa, marcada para os dias 31 de maio a 2 de junho, estava cancelada.

A impossibilidade de receber turistas e de aglomerar pessoas levou outras organizações de eventos tradicionais do calendário religioso do Estado a discutir sobre o destino das celebrações. Algumas já decidiram sobre o cancelamento ou possível adiamento; outras, aguardam a evolução do cenário da pandemia do novo coronavírus para dar a resposta final. A Procissão do Fogaréu da cidade de Goiás, que ocorreria no último dia 8, foi cancelada pela primeira vez desde a fundação em 1965 da Organização Vilaboense de Artes e Tradições (Ovat), responsável pela sua organização. A possibilidade de realizar uma encenação na segunda semana de outubro está sendo estudada.

A permissão para abertura de igrejas e centros religiosos a partir desta semana, mesmo que com uma série de determinações e restrições segundo o decreto do dia 19, foi comemorada por líderes religiosos e parte da população. Em Goiás, no entanto, a tradição de manifestações religiosas vai muito além dos cultos semanais realizados nestes locais. Parte da identidade cultural e história do Estado, as festas religiosas, procissões e romarias, que atravessam os séculos, estão vivenciando o clima de incertezas.

“Tivemos que decidir com antecedência, porque envolvia a organização de toda a cidade para a Festa do Divino acontecer. A perda é imensa para todos: sem turismo, sem celebração, pousadas vazias”, explica Adail. Pensando na preservação da saúde de moradores e turistas, o rei mouro lamenta também por outras manifestações que fazem parte da cultura de Pirenópolis e de outras cidades goianas. “Com a situação que estamos vivendo não pode haver folias, cavalhadas, congadas, Pastorinhas. É algo que nunca vivemos antes e estamos todos muito assustados”, diz. Os planejamentos da Festa do Divino estão focados agora para 2021. “Inclusive já conversamos e decidimos que o imperador das Cavalhadas vai permanecer o mesmo, sem alterações”, completa.