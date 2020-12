Magazine Parques espalhados pela capital ajudam os goianos a manterem contato com o meio ambiente “Sabe como é, Goiânia não tem praia, não tem mar; então, os parques servem de reduto para aqueles que querem se refrescar do calor, meditar, passear, tirar um tempo para exercícios físicos”

“Amanhã tudo vai começar de novo: as folhas voltarão aos galhos secos, as águas resmungarão nas grotas mortas, os pássaros do céu hão de cantar no cio.” O verso do poema Primeira Chuva (1955), de Bernardo Élis, adianta muito bem as características particulares das áreas verdes embutidas de Cerrado que circundam Goiânia. Uma das capitais mais verdes do País, de bairro...