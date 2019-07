Magazine Parque do Garfield é opção nas férias em shopping

O Parque do Garfield (foto), no piso térreo do Buriti Shopping, é uma das alternativas de lazer para crianças nestas férias de julho. São diversos brinquedos que trazem a identidade do gato famoso dos desenhos animados. As atrações são destinadas para crianças até 9 anos, o parque funciona diariamente durante os meses de junho e julho. Entre as atrações, está a montanha doce...