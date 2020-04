O décimo quinto paredão do Big Brother Brasil 20 está formado: Rafa Kalimann, Ivy ou Telma? Quem você quer que saia neste domingo (19)?

A votação começou com a indicação da líder Mari que votou em Rafa.

"Só Deus sabe o quanto queria essa liderança e também para ter a responsabilidade do Líder. Agora que estou tendo, vejo o preço que é. O jogo está claro. Todos os conflitos que eu tive, eu resolvi. Hoje, minha indicação, não vai ser pessoal. Vai ser pelo jogo. Vai ser a Rafa. Tivemos conversa adulta, mas nessa altura do jogo, já está tudo feito. Pensando no jogo estrategicamente", diz Mari.

Na votação aberta foi assim:

Babu votou em Ivy,

Thelma votou em Ivy,

Rafa votou em Ivy,

Ivy votou em Thelma,

E Manu votou em Ivy.

Dessa a forma, a mineira Ivy foi a segunda indicada ao paredão.

No contragolpe, Ivy indicou Telma para ir para o paredão com ela.

Depois de muito tempo, Babu não foi indicado ao paredão do BBB20.

Agora é com você. Quem você quer ver fora da casa mais vigiada do Brasil? Rafa Kalimann, Ivy ou Telma?