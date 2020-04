O décimo quarto paredão do Big Brother Brasil foi definido na noite deste domingo (12). Mari, Gizelly e Babu lutam pela preferência do público e o próximo eliminado do BBB20 vai ser definido na próxima terça-feira (14).

Após a eliminação de Flay, ainda neste domingo, foi realizada mais uma prova do líder, que sagrou Manu vencedora. Ela indicou Mari para o paredão.

Em seguida, os integrantes do Vip e da Xepa tiveram que votar entre si. No Vip, Gizelly foi a mais votada. Na xepa, foi Babu.