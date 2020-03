Magazine Paredão BBB20: Quem você quer eliminar? Manu, Victor Hugo ou Babu? Manu foi direto para a berlinda quando apertou o botão vermelho no Quarto Branco

O sétimo paredão do Big Brother Brasil foi formado na noite deste domingo (8). O líder Pyong indicou o brother Victor Hugo para a berlinda e Babu foi o mais votado pela casa. Os dois compõem o paredão com Manu Gavassi, que se colocou na disputa após ter apertado o botão vermelho no Quarto Branco. O mais votado pelo público deixa o reality show da Rede Globo na terça-feira (10). A Ivy, anjo da semana, estava autoimune. Já Babu...