O décimo segundo paredão deste BBB20 foi formado na noite deste domingo (5), logo após a eliminação de Gabi Martins. A berlinda é composta por Flay, Marcela e Babu. O eliminado será conhecido durante a edição do reality da próxima terça-feira (7).

Thelma se tornou a líder da casa logo após a eliminação de Gabi, ainda neste domingo. Em seguida, indicou para o paredão Flayslane, que a havia colocado na mesma situação na semana interior.

Em seguida, os Brothers se dividiram em dois grupos de quatro pessoas: Rafa, Manu, Babu e Mari de um lado, e Flay, Gizelly, Ivy e Marcela do outro. Cada um deveria votar em integrantes do outro grupo. Assim, Marcela e Babu acabaram no paredão.



Confira os votos de cada participante:

Rafa votou na Marcela

Mari votou na Gizelly

Manu votou na Ivy

Babu votou na Marcela

Gizelly votou na Mari

Marcella votou no Babu

Ivy votou no Babu

Flay votou na Rafa