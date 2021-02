Enquete do POPULAR aponta que Karol Conká deve ser a eliminada desta terça-feira (23) no Big Brother Brasil 21. Até o fechamento desta reportagem, a sister recebeu 98% dos votos, contra 2% de Arthur e 1% de Gilberto.

Enquete Paredão BBB21: Quem deve sair do Big Brother Brasil? Karol Conká, Gilberto ou Arthur?

A formação do quarto paredão começou com Caio, o anjo, que imunizou Rodolffo. A líder Sarah indicou Karol Conká. Fiuk, Caio e Gilberto, que tinham o direito de indicar algúem após conseguirem a vice-liderança na prova do líder, em consenso indicaram Arthur. Os dois mais votados da casa foram Projota e Gilberto, que puderam participar da prova de bate e volta.