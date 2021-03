Enquete feita pelo POPULAR após o paredão formado no último domingo (21) aponta que a atriz Carla Dias será a eliminada desta semana, com 58% dos votos. O goiano Rodolffo está em segundo com 25% e Fiuk, 17%.

Entenda o paredão

Na noite deste domingo (21), Gilberto, o líder da semana, escolheu Rodolffo para a berlinda. "Aqui dentro precisamos fazer uma ponderação entre cabeça, coração e razão. Imaginei que seria um voto simples. De fato, é algo que não concordo com as piadas que foram feitas, me dói muito tomar essa decisão, de verdade", justificou Gil se referindo as brincadeiras feitas pelo sertanejo com o vestido de Fiuk na festa de sábado (20).

A casa não poderia votar em Thaís, por ter sido imunizada pelo anjo da semana, Viih Tube. Como também, Sarah que ganhou imunidade ao conquistar a prova do líder junto com Gil. Fiuk e Carla já estavam no paredão.

Rodolffo, Caio, Sarah e Pocah indicaram Juliette. Já Carla, Thaís, Viih e Camila votaram em Caio. Com lágrimas nos olhos, Gil disse que teve desentendimentos com Juliette, mas que preferia indicar Caio.

Por fim, a prova bate e volta foi disputada por Caio, carla e Fiuk. Por sorte, Caio se livrou do paredão.