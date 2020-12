Magazine Parceiros de vida

Tavinho Daher teve muitos parceiros musicais, pessoas que se tornaram amigos de toda a vida. Um dos mais constantes foi justamente João Caetano, com quem criou canções que ficaram na memória popular. A parceria começou em 1970 e no ano seguinte, com a canção Roda Gigante, eles venceram o Festival Universitário. Juntos, participaram do maior festival de música de Goiás na ...