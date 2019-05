Magazine 'Parasite' leva a Palma de Ouro no Festival de Cannes O prêmio do júri foi dividido entre o filme futurista brasileiro Bacurau, de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e para Les Misérables, de Ladj Ly

O cineasta sul-coreano Bong Joon-Ho venceu a Palma de Ouro, principal premiação do Festival de Cinema de Cannes, neste sábado, 25, pela comédia Parasite. O diretor já havia disputado o prêmio com Okja, em 2017. O prêmio do júri foi dividido entre o filme futurista brasileiro Bacurau, de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e para Les Misérables, de Ladj Ly. O Gr...