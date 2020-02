Magazine Parasita faz história e é o 1º filme estrangeiro a ganhar Oscar de "Melhor Filme" Filme do diretor Bong Joon Ho foi grande vitorioso da noite também numericamente, com quatro estatuetas

Apontado por críticos como produção do ano, já era certo que o coreano Parasita levaria a estatueta de Melhor Filme Internacional. O que ninguém esperava é que Bong Joon Ho deixaria o Teatro Dolby, em Los Angeles (EUA), também como o Melhor Diretor e Melhor Filme. Mais uma vez, um forasteiro entra em Hollywood e deixa sua marca - assim como fez no ano passado Alfonso C...