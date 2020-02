Magazine Paraibano vende redes expostas em árvores à beira da estrada, em Terezópolis Isso dá um colorido muito especial na margem da estrada. Verdes, rosas, azuis. Há para todos os gostos

O paraibano Carlos Augusto do Nascimento, 38 anos, entende do produto que vende. Afinal, vem de um dos maiores polos de produção de redes de algodão do País, de onde, aliás, traz as peças que vende na beira da estrada, em Terezópolis. E quando falamos na beira da estrada, é na beira da estrada mesmo. “Eu passei aqui e vi que as árvores estavam vazias. Resolvi usá-las para v...