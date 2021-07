Magazine Parabéns ao mestre

O artista plástico Siron Franco, um dos principais nomes da arte em Goiás no Brasil e fora, completa no domingo 74 anos. Por meio de um olhar cirúrgico e crítico esteve sempre ligado às questões sociais e ambientais, como o retrato doloroso do acidente com o césio 137. Depois colecionou uma série de conquistas na carreira e sua pintura ganhou os mais importantes museu...