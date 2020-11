Magazine Para todo mundo: Homens também se aventuram entre linhas e agulhas no crochê É o caso do dentista Rodrigo Augusto Duarte, é especialista em amigurumi, técnica japonesa para criar pequenos bonecos feitos de crochê ou tricô e que se tornou febre recentemente nas redes sociais

Crochê não é uma atividade apenas para as mulheres. Muitos homens se aventuram entre linhas e agulhas e fazem suas criações. É o caso do dentista Rodrigo Augusto Duarte, de 39 anos, que é especialista em amigurumi, técnica japonesa para criar pequenos bonecos feitos de crochê ou tricô e que se tornou febre recentemente nas redes sociais. Ele começou no ramo em 2016 pa...