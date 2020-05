A fisioterapia respiratória existe há mais de 100 anos e surgiu quando se relatou o benefício no tratamento da bronquiectasia, doença em que há aumento permanente de partes das vias aéreas do pulmão. “O ato de inspirar e expirar é vital e apenas parcialmente controlado de forma voluntária, ou seja, mesmo que tentemos parar de respirar, em algum momento nosso organismo forçará as incursões respiratórias. Um adulto tem uma frequência respiratória de 16 a 20 incursões por minuto quando em repouso”, lembra a pneumologista Fernanda Miranda de Oliveira.

Além de adultos, a modalidade, utilizada tanto em domicílio como em hospitais, é recomendada para crianças que apresentem algum tipo de desconforto respiratório, normalmente causado por infecções como bronquiolites e pneumonias, ou mesmo uma gripe forte, que ocasiona um acúmulo de secreção. Por meio de exercícios respiratórios e manobras de desobstrução brônquicas, o fisioterapeuta facilita a entrada do ar, melhora a oxigenação e a eliminação das secreções.